Com informações obtidas por meio de investigação conduzida pela Delegacia Regional de Carmópolis, a Polícia Federal prendeu um homem investigado pelo crime de homicídio ocorrido no município de Carmópolis. Ele foi identificado como Diogenes Henrique da Conceição Silva, conhecido como “Biou”. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira, 22, quando o foragido tentou embarcar no Aeroporto de Aracaju.

De acordo com as investigações realizadas pela Delegacia Regional de Carmópolis, o homem é autor do homicídio ocorrido em março deste ano, no povoado Aguada, município de Carmópolis. Na situação, o investigado estava em um evento musical quando ocorreu uma discussão e ele realizou disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Com a conclusão do inquérito, a prisão preventiva foi deferida pelo Juízo da Comarca de Carmópolis, porém o investigado encontrava-se foragido desde então. A Polícia Federal presente no aeroporto cumpriu o mandado de prisão preventiva e impediu o embarque do foragido.

A população pode contribuir com informações por meio do Disque-Denúncia da Polícia Civil, 181.