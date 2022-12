Body

A febre da Copa do Mundo começou a se espalhar no Catar. Por se tratar de um dos torneios de futebol mais esperados da indústria esportiva, os fãs estão cada vez mais entusiasmados para o início da intensa competição entre as seleções participantes. Neste 2022, a Copa do Mundo terá 64 partidas em diferentes cidades do Catar – o primeiro país do Oriente Médio a sediar um evento desse porte.

A Copa do Mundo ficará ainda mais interessante com a entrada da patrocinadora BC.GAME. A Associação Argentina de Futebol fechou uma parceria com esta plataforma de cripto-cassino como seu patrocinador de apostas. O BC.GAME está preparado para apoiar a seleção argentina em seus próximos jogos. Graças a isso, a plataforma de criptojogos poderá alcançar um público mais amplo em todo o mundo – a parceria entre BC.GAME e AFA proporcionará aos apostadores de futebol uma experiência emocionante na Copa do Mundo da Fifa de 2022.

Durante todo o período da copa do mundo deste ano, o BC.GAME oferecerá promoções aos seus apostadores. Aqui estão as promoções em que o BC.GAME oferece aos jogadores a chance de ganhar até $2.100.000 ou um Tesla.

Vale destacar que Coco’s Carnival é uma página separada criada pelo BC.GAME dedicada aos torcedores e apostadores esportivos durante a Copa do Mundo.

Previsão dos vencedores da Copa do Mundo.

O BC.GAME oferece um prêmio total de $100.000 para aqueles que enviarem suas previsões para a Copa do Mundo antes de 26 de novembro de 2022. Os apostadores esportivos devem fazer suas previsões sobre os vencedores de cada grupo. Dos vencedores das eliminatórias, os jogadores irão prever quem será o campeão mundial deste ano.

Jogadores com VIP 4 e acima são elegíveis para participar desta promoção. Eles podem participar gratuitamente e finalizar suas apostas até 26/11/2022 00:00 AM UTC. A plataforma de prognósticos fechará automaticamente no referido prazo. Quaisquer submissões feitas fora do prazo serão consideradas inelegíveis.

Para ganhar uma parte do prêmio, as previsões feitas por um jogador devem ser precisas. Caso mais de um jogador faça a mesma previsão, a premiação será dividida igualmente. Apenas um jogador por família pode entrar no jogo. Como parte da política do BC.GAME, reivindicações múltiplas ou jogadores com apostas combinadas serão desqualificados da promoção.

Próximas promoções da Copa do Mundo da plataforma BC.GAME.

Até 20 de novembro, o BC.GAME divulgará os detalhes das outras duas promoções, oferecendo um prêmio total de $2.100.000 e um Tesla. Os jogadores podem acessar os detalhes do jogo por $2.100.000 de 20 de novembro de 2022 a 19 de dezembro de 2022. Os jogadores interessados ​​em participar do Coco’s Tesla Giveaway podem acessar os detalhes da promoção de 20 de novembro de 2022 a 10 de dezembro de 2022.

Parceria AFA e BC.GAME.

O acordo de parceria global desses grandes nomes da indústria esportiva abrirá um novo caminho para os apostadores de cripto-casino e fãs de futebol aproveitarem os benefícios das criptomoedas além da emoção das partidas de futebol. Ambas as marcas estão empenhadas em fornecer ganhos em ambas as extremidades.

A parceria terá foco não apenas na Copa do Mundo, mas também nas próximas ligas nas quais a AFA participa. AFA e BC.GAME estão buscando novos acordos com membros da equipe argentina e apostadores de crypto cassinos.

De acordo com a AFA, sua parceria com o vencedor do prêmio Crypto Casino of The Year de 2022 é uma oportunidade para fãs e jogadores abraçarem a tecnologia emergente da indústria de blockchain. Com a ajuda do BC.GAME, a AFA poderá criar produtos digitais como uma nova fonte de renda.

Sobre BC.GAME.

BC.GAME é uma plataforma criptográfica que oferece vários jogos de cassino online, cassinos ao vivo e apostas esportivas. A plataforma existe há 5 anos e possui uma licença de Curaçao para operar. Além disso, com sua integração de criptomoedas e tecnologia blockchain, os jogadores terão acesso aos benefícios fornecidos por ambas as tecnologias.

A plataforma de cripto jogos não é acessível apenas em um computador, os jogadores que quiserem apostar a qualquer hora também podem acessá-la pelo navegador do celular de seu smartphone, pois a interface do site é compatível com dispositivos móveis.

Agora que o site foi redesenhado, ele oferece mais recursos que eram muito esperados para serem utilizados por seus jogadores. As apostas esportivas agora estão incluídas no portfólio de jogos do site. As pessoas que desejam apostar nas principais ligas, especialmente na próxima Copa do Mundo, recebem diferentes promoções e bônus. A plataforma agora também está aberta para receber moedas fiduciárias, além das criptomoedas que ela já suporta atualmente.