Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na apreensão de 227kg de drogas na Grande Aracaju, na manhã desta sexta-feira (9). A ação policial foi desencadeada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc), 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) e Batalhão de Radiopatrulha (BPRp).

De acordo com o delegado Ataíde Alves, o Denarc recebeu informações de que haveria uma carga de drogas que pertenceria a um presidiário. A droga estaria em um sítio, mas até então a localização era desconhecida.

“Com a troca de informações com o comando do 5º BPM, foi possível localizar a propriedade rural. Hoje nós deflagramos a operação com a participação do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp)”, detalhou.

A major Manuela Gomes, do 5º BPM, explicou que, com a troca de informações com o Denarc, foi interceptada a pessoa que estava fazendo a distribuição da droga. O investigado é um presidiário que cumpre regime semiaberto.

“Com o trabalho integrado ganha toda a sociedade, que pode fazer sua denúncia por meio do Disque-Denúncia (181), com todo o anonimato. Continuamos solicitando que a população nos apoie”, finalizou a major.

O tenente-coronel George Melo, do BPRp, também evidenciou a importância da integração entre as forças de segurança pública no combate à criminalidade, fato que passa pela apreensão de entorpecentes.

“Esse trabalho integrado entre unidades da Polícia Militar e da Polícia Civil vem trazendo resultados importantes no combate ao tráfico de drogas. Isso tem um impacto claro na redução do tráfico de drogas e das taxas de homicídios no estado”, mencionou.

Na operação, além da carga de droga – composta por maconha e cocaína – também foi apreendida uma arma de fogo. O material foi encaminhado ao Denarc que irá prosseguir com as investigações.