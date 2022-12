Na sexta-feira (23), equipes das Delegacias de Tobias Barreto/SE e Poço Verde/SE iniciou uma operação para desarticular um grupo suspeito de aplicar golpes em compras de mercadorias na cidade de Tobias Barreto/SE. Prejuízo é estimado em R$ 100 mil.

A ação foi desencadeada nas cidades de Salvador/BA e Simões Filho/BA, com o apoio do Grupo Tático da Polícia Civil do Estado da Bahia, COE e o DCCP Salvador.

De acordo com o delegado Cláudio Feitosa, na investigação ficou evidenciado que os suspeitos usavam cartões clonados ou furtados em diversos estados da federação para aquisição das mercadorias.

Essas mercadorias eram enviadas, através de terceiros de boa fé, até a Região Metropolitana de Salvador, onde posteriormente eram comercializadas.

A Polícia Civil identificou diversas pessoas da organização e recuperou parte da mercadoria oriunda da ação criminosa. Ainda durante a operação uma pessoa foi localizada e encaminhada à DCCP da capital baiana.

icou constatado ainda que o grupo aplicou golpes em outros estados com o mesmo modus operandi em que as mercadorias eram adquiridas e os pagamentos não eram efetuados.

Os trabalhos das polícias civis de Sergipe e da Bahia agora prosseguem em caráter sigiloso.