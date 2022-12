Policiais civis e militares deflagraram na manhã desta quinta-feira, 15, uma operação conjunta nos municípios de Campo do Brito e Macambira. Ação é fruto de investigação da Delegacia de Campo do Brito sobre um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas e que agia em parte do agreste sergipano.

No total, 17 pessoas foram presas na operação. 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Dois investigados e envolvidos com o tráfico de drogas na região reagiram à chegada das equipes policiais e morreram em confronto.

De acordo com o delegado Murilo Gouveia, veículos e uma quantidade de entorpecentes, dinheiro, arma de fogo, munições também foram apreendidos durante os cumprimentos dos mandados nos alvos que foram fruto da investigação.

A Operação contou com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), da Coordenadoria das Delegacias do Interior e de equipes da Polícia Militar.