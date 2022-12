Policiais civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) apreenderam um adolescente suspeito de ato infracional semelhante ao crime de latrocínio. O caso ocorreu em outubro de 2020, na avenida Visconde de Maracaju, Zona Norte de Aracaju. O adolescente foi apreendido nesta terça-feira (6), no bairro Lamarão, na capital sergipana.

Segundo as investigações, em outubro de 2020, dois adolescentes entraram em um ônibus do transporte coletivo e, portando um revólver de calibre 38, anunciaram um roubo. Uma das vítimas reagiu ao ato e entrou em luta corporal com o adolescente que estava armado. A vítima foi atingida nesse momento.

O delegado Valter Simas reforçou a atuação contra crimes praticados no transporte coletivo. “Em 2019, quando assumimos a titularidade da DEPCA, demos prioridade em combater a prática de assaltos a ônibus executados por adolescentes, juntamente com as demais forças de segurança pública, a exemplo da Polícia Militar e Guarda Municipal”, ressaltou.

Valter Simas concluiu reiterando que a DEPCA tem atuado firmemente para a diminuição dos atos infracionais no âmbito do transporte coletivo. “O trabalho da especializada contribuiu para a diminuição desta prática, dando maior segurança à população aracajuana que todos os dias utiliza o transporte coletivo para se deslocar na nossa capital”, conclui o titular da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente.