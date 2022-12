Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) deram cumprimento ao mandado de prisão de Bonnyerck Yaskra Araújo de Siqueira, conhecida como “Bia”, 37. Ela é apontada como integrante de um grupo criminoso com atuação em vários estados. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (7).

A prisão da investigada ocorreu em Aracaju, durante a Operação Olho da Providência, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco.

A mulher é investigada por participar de uma organização criminosa baseada em Floresta/PE.

As ações policiais tiveram como alvo grupo que atuava no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro não só em Pernambuco, mas também em outros 10 estados do Brasil.

A investigada se encontra à disposição da Justiça pernambucana para os demais procedimentos cabívei