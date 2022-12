Na manhã desta quinta-feira, 15, a Polícia Federal realizou uma operação de combate contra uma organização criminosa, especializada no contrabando de cigarros. A ação resultou na prisão de três suspeitos e no cumprimento de doze mandados de busca e apreensão em cinco estados, sendo um deles Sergipe, além do Distrito Federal.

O inquérito policial foi instaurado no ano de 2021 e teve como base as informações obtidas mediante a análise do material apreendido num flagrante ocorrido em dezembro/2020, em que houve a apreensão de uma grande quantidade de cigarros na foz do Rio Real, na divisa entre os estados da Bahia e Sergipe.

Durante a investigação, foi identificado que os cigarros contrabandeados são trazidos do Suriname para o Brasil, através de embarcações. Os meliantes têm utilizado “decks” improvisados nas adjacências do Rio Real para fazer o transbordo dos cigarros para caminhões.

Uma vez internados os cigarros ilegais de fabricação paraguaia, há o transporte para os outros estados da federação.

As lideranças da organização criminosa residem no estado do Paraná e no entorno do Distrito Federal, mas há outros elementos com participação ativa residentes nos estados do Mato Grosso do Sul e Sergipe. Além disso, um policial civil do estado da Bahia também estaria dando guarida aos suspeitos nas atividades ilícitas.

Dessa forma, mediante manifestação favorável do Ministério Público Federal, a Justiça autorizou o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão nos municípios de Matelândia/PR, Medianeira/PR, Pedregal/GO, Nova Gama/GO, Recanto das Emas/DF, Sete Queda/MS, Salvador/BA e Indiaroba/SE. Também foram efetuadas 03 (três) prisões preventivas.

A ação policial contou com a participação de 52 (cinquenta e dois) policiais federais e os envolvidos responderão pela prática de crimes de contrabando e organização criminosa.

Considerando que o cigarro é uma substância nociva à saúde, podendo causar a morte, e que foi identificada a sua comercialização ilegal na presente investigação, com o transporte realizado através de embarcações, o nome da operação faz alusão ao barqueiro responsável pelo transporte de almas mortas para o submundo na mitologia grega, chamado Caronte.

Com informações da Polícia Federal