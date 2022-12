A Polícia Federal prendeu duas mulheres no Aeroporto de Aracaju nesta quinta-feira (1º) por porte de 20 quilos de maconha. Os comprimidos foram encontrados em suas sacolas.

Os passageiros embarcaram na cidade de Manaus (AM) com destino à capital do estado, Sergipe, onde foram abordados após a radiografia de suas bagagens.

A dupla, que nasceu no estado do Amazonas, será indiciada por tráfico ilegal de drogas, com pena máxima de 15 anos de prisão. Ambos foram levados para um presídio da Polícia Civil.