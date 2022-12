Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) e da Força Tática do 5º BPM apreenderam 33,9 Kg de drogas em uma residência no município de São Cristóvão. O fato foi registrado na última sexta-feira, 09, com o auxílio de denúncias anônimas.

As equipes policiais receberam informações de que um homem havia recebido várias caixas com entorpecentes, para serem comercializadas em uma residência localizada no Conjunto Madre Paulina.

Durante a averiguação da denúncia, os agentes visualizaram o suspeito pesando a suposta droga no interior do imóvel. Ao perceber que estava sendo monitorado pelos policiais, ele tentou fugir do local, mas não obteve êxito e foi preso em flagrante.

Na casa onde o suspeito estava, os policiais apreenderam 32 quilos de cocaína, 1,9 quilos de maconha, além de duas balanças de precisão e cadernos com anotações referentes ao comércio dos entorpecentes.

O homem foi preso por tráfico ilícito de drogas e encaminhado à Delegacia Plantonista, para que fossem tomadas as medidas legais.