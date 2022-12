Equipes do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) efetuaram a prisão de um grupo especializado em roubo de motocicletas no Bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. Durante a ação, realizada no último domingo (11), os militares apreenderam três motocicletas com restrição de roubo/furto.

Segundo informações, a guarnição do Getam recebeu denúncia de que uma motocicleta havia sido furtada no Bairro 13 de Julho, na Zona Sul, e levada para o Bairro Cidade Nova.

Durante a averiguação do caso, na Rua Nossa Senhora da Glória, os policiais flagraram quatro homens suspeitos escondendo uma motocicleta, com a placa de identificação alterada, dentro de uma residência.

Na abordagem, os militares descobriram que o veículo tinha restrição de roubo. Questionado a respeito do fato, um dos suspeitos confessou que o grupo havia roubado a moto momentos antes, no Bairro Atalaia.

Após serem reconhecidos por uma das vítimas, os suspeitos continuaram a confissão e disseram que mais uma motocicleta havia sido roubada por eles, também no Bairro Atalaia, e levada para uma residência localizada na Rua João Batista Cabral, no Bairro Japãozinho. A equipe se deslocou para o imóvel, onde apreendeu outras duas motocicletas com restrição de roubo.

Os quatro homens foram presos e um total de três motocicletas apreendidas e encaminhadas à Central de Flagrantes, para onde seguem as investigações.