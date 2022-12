Policiais militares do Batalhão de Choque (BPChoque) penderam, na tarde dessa sexta-feira (16), um homem e apreenderam uma arma de fogo, durante policiamento preventivo no loteamento Guajará, localizado em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com relato policial, a guarnição efetuava o patrulhamento no referido núcleo habitacional, momento em que notou a aproximação de um homem à viatura. Este teria adentrado em um estabelecimento comercial, retirou um objeto da cintura e jogou no interior da loja. A guarnição realizou a abordagem ao suspeito e constatou que o material abandonado pelo homem correspondia a uma pistola calibre .40.

O caso foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas cabíveis.