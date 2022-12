Na tarde de segunda-feira (26), equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam em flagrante um homem por porte ilegal de arma de fogo, durante policiamento no municipio de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo relato policial, a guarnição efetuava rondas de rotina nas imediações da Ocupação do Imburinha, momento em que notou que um homem estava transitando com uma arma de fogo na mão. Ao perceber que estava sendo monitorado, o suspeito entrou dentro de uma residência.

Mediante a situação de flagrante, os policiais entraram no imóvel, onde apreenderam o armamento, uma espingarda calibre 12. Como não possuía autorização legal para o porte da arma, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia Plantonista.