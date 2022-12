Equipes do 1° Batalhão de Polícia Militar (1°BPM) conduziram um homem à delegacia por suspeita de violência doméstica. O fato ocorreu nessa segunda-feira (5), no bairro Jabotiana, Zona Sul de Aracaju.

De acordo com as informações, a guarnição foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender uma ocorrência de enquadramento na Lei Maria da Penha. Os militares dirigiram-se até o local designado e, ao chegar lá, encontrou a vítima que estava com lesões aparentes. A mesma teria relatado que foi machucada por seu companheiro.

O suspeito também estava na residência e confirmou a agressão, porém acrescentou que agiu em legítima defesa.

Diante da situação, os envolvidos foram conduzidos ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), para adoção das medidas cabíveis.