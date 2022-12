Equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam, nessa segunda-feira, 12, o condutor de uma motocicleta que realizava manobras perigosas e transitava sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O flagrante foi registrado no Conjunto Orlando Dantas.

Durante rondas de rotina na Avenida Gasoduto, os policiais avistaram um motociclista empinando o veículo em via pública e colocando a segurança dos usuários em risco. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor da moto iniciou uma tentativa de fuga, passando por cima dos canteiros da avenida.

Houve perseguição ao infrator, que foi interceptado poucos metros depois. Na abordagem, os agentes constataram que o condutor da moto não possuía CNH e que o veículo estava com o licenciamento atrasado.

O motociclista foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.

Fonte: PM/SE