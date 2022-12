Na noite de domingo, 25, policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam uma mulher de 31 anos, suspeita de agredir a ex-companheira, no Bairro Santa Maria, Zona Sul da capital.

A prisão ocorreu no momento em que a equipe do batalhão realizava rondas no Conjunto Valadares e foi solicitada pela própria vítima, que apresentava ferimentos na boca. Ela informou que havia sido agredida pela ex-companheira.

Diante dos indícios, as envolvidas foram conduzidas à Central de Flagrantes para adoção dos procedimentos legais.

Fonte: Ascom PM