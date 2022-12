Na noite dessa terça-feira, 13, militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) recuperaram dois veículos e apreenderam uma arma de fogo no município de São Cristóvão. Dois homens e três mulheres, dentre elas uma jovem, são suspeitos.

Os militares realizavam patrulhamento no município de Nossa Senhora do Socorro, quando foram informados via Ciosp sobre o roubo de uma motocicleta Honda Bros, cor vermelha, na Avenida Lauro Porto.

Segundo informações, o flagrante aconteceu em um posto de combustíveis na BR 101, no trecho de São Cristóvão. Dois homens e três mulheres, dentre elas uma adolescente, são suspeitos dos delitos. Um veículo VW Polo, a motocicleta e cinco celulares foram apreendidos.

Ainda segundo os militares, um dos homens foi flagrado portando um revólver calibre .38 e seis munições.

Os materiais e os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes.