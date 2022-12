Polícias militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) recuperaram um veículo com restrição de roubo ou furto, no bairro Robalo, Zona de Expansão de Aracaju. O fato ocorreu nesse sábado (17).

Segundo informações, a guarnição foi solicitada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para averiguar a ocorrência de um veículo modelo Ford Fiesta, que se encontrava estacionado na localidade do bairro Robalo.

Chegando ao local, os militares perceberam que o número do chassi não coincidia com a placa policial do veículo. Após consulta e identificação da verdadeira placa, foi constatado que o veículo possuía restrição de roubo ou furto.

Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado à Delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.