A Delegacia de Simão Dias informou, nesta terça-feira (20), que indiciou Carlos Roberto, 44, por maus-tratos de animais com resultado morte no povoado Cachimbo, na Zona Rural do município. Nove cães e um gato morreram envenenados.

De acordo com o delegado Clever Farias, a investigação colheu depoimentos de quatro tutores. “Todos afirmaram que os animais morreram com sinais de envenenamento”, detalhou.

Após diligências na região, a equipe policial identificou o homem apontado como autor do crime. “Ele confessou ter envenenado os animais utilizando o veneno popularmente conhecido como ‘chumbinho’ misturado com carne”, informou.

Ainda segundo o delegado, o investigado disse que a motivação para o crime teria sido um prejuízo financeiro. “Já que os cães teriam matado galinhas e duas ovelhas do investigado”, narrou Clever Farias.

O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.