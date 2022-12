Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam, nesse sábado (24), uma submetralhadora, munições e drogas durante averiguação de uma denúncia de tráfico no bairro Siqueira Campos, em Aracaju. Um suspeito foi preso e encaminhado à delegacia.

De acordo com a polícia, enquanto realizavam o patrulhamento de rotina, as equipes foram acionadas, por meio de denúncias anônimas, para averiguar a informação de que vários homens estavam comercializando drogas na região.

Os militares intensificaram as rondas nas imediações da Avenida São Paulo e avistaram um homem saindo de uma vila com uma arma de fogo na mão. Ao perceber a presença dos policiais no local, o suspeito retornou e entrou em um dos quartos da vila.

Diante do flagrante, os agentes entraram na vila e realizaram buscas pelo suspeito. No quarto onde ele estava escondido, os policiais encontraram uma submetralhadora, 23 munições calibre .40, 280 gramas de maconha, 13 gramas de crack, 17 gramas de cocaína. Além do armamento e dos entorpecentes, foram apreendidos uma balança de precisão, plástico filme para embalar as drogas e uma máscara.

O suspeito e o material ilícito foram encaminhados à Central de Flagrante.