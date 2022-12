A Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de furto de óleo em uma das bases da Petrobras em Santo Amaro das Brotas. Um caminhão e um carro utilizados na ação criminosa foram apreendidos na ação policial que ocorreu na madrugada desta quinta-feira (22). Operação também resultou em uma prisão em flagrante.

Conforme as informações da Polícia Militar, um caminhão já estava carregado com o material, quando um carro de modelo HB20 passou a seguir o veículo da equipe de vigilância do local.

Na intervenção da Polícia Militar, foi necessário fazer disparos de arma de fogo. O condutor do HB20 perdeu o controle do veículo e colidiu. Um homem fugiu e o outro, que foi atingido por um disparo, foi socorrido e detido.

A ação policial também resultou na apreensão de uma espingarda com oito munições, sendo uma deflagrada, do carro e do caminhão carregado com o óleo furtado. A Polícia Civil está investigando o caso.