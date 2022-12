Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem e realizaram apreensões, na noite dessa quinta-feira (15), no bairro Jabotiana, em Aracaju. A ação ocorreu após denúncias de assaltos na região.

Segundo a polícia, durante patrulhamento de rotina, os militares receberam a informação de que um indivíduo, em um veículo Fiat Stilo, estaria realizando assaltos na região do Largo da Aparecida, no bairro Jabotiana.

Com as informações, os radiopatrulheiros deslocaram-se até a região e iniciaram diligências. O veículo da denúncia foi localizado e os policiais procederam uma abordagem.

Durante as buscas, constatou-se que o suspeito possuía passagens pelo sistema prisional e estava portando quatro quilos de cocaína, 115 invólucros e mais dois quilos e 700 gramas de maconha, um caderno com anotações e duas balanças de precisão, que foram localizados no interior do veículo conduzido.

O suspeito recebeu voz de prisão e os materiais apreendidos, juntamente com o veículo, onde os entorpecentes foram encontrados, foram conduzidos para a Central de Flagrantes, onde todas demais medidas legais foram tomadas.