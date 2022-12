Na manhã desta quarta-feira, 28, a Força Tática do 7° Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prendeu um homem por maus-tratos e vias de fato, no município de Lagarto.

A equipe foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fato e maus-tratos a um idoso, no Bairro Ademar de Carvalho. A denúncia foi feita pela filha da vítima, irmã do suposto autor.

Durante o deslocamento, a equipe deparou-se com o suspeito, que já tinha outras passagens pela polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Uma das testemunhas acrescentou que esse comportamento era recorrente e que, além do senhor agredido, outro familiar foi atacado com algumas pedradas, causando um ferimento.

Em virtude dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Lagarto para realização das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM