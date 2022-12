Na manhã de terça-feira, 27, militares da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam um homem e apreenderam uma pistola Taurus, no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

A equipe foi acionada por um popular que avisou ter sido ameaçado por um homem. Segundo a informação, o suspeito conduzia um veículo Ranger, de cor prata. Após rondas na localidade, os militares encontraram o veículo, na Avenida Alexandre Alcino, com as mesmas características passadas pela vítima. Ao realizar as abordagens pessoal e veicular, uma pistola, 24 munições calibre. 9mm e dois carregadores foram encontrados no interior do carro.

Em decorrência dos fatos, as partes e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: PM/SE