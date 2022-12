Equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) atenderam a uma ocorrência envolvendo crime previsto na Lei Maria da Penha na Zona de Expansão da capital. Na ação policial, um homem suspeito de agredir uma mulher no bairro Mosqueiro foi preso. O fato aconteceu na noite do último sábado, 10.

Segundo informações da Polícia Militar, o Ciosp – Centro Integrado de Operações em Segurança Pública – solicitou a presença dos policiais para o atendimento da ocorrência.

Ao chegar no local indicado, os militares encontraram a vítima, a qual relatou que, após uma discussão, o suspeito a agrediu fisicamente. Conforme relato da mulher, o suspeito é muito agressivo e já havia a agredido em outros momentos.

A vítima ainda informou que o homem fugiu do local após as agressões e foi para a sua residência. As equipes da Polícia Militar deslocaram-se até a casa do suspeito, onde o encontraram e o prenderam. Ele foi conduzido à Delegacia para que sejam tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.