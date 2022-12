Equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) efetuaram, na noite dessa terça-feira (06), a prisão de um homem por suspeita de tráfico ilícito de drogas e realizaram apreensões no município de Estância, região Sul do Estado.

De acordo com relato policial, a guarnição recebeu uma denúncia de que dois homens, em uma motocicleta, estavam comercializando entorpecentes no Conjunto Pedro Barreto.

Durante a averiguação, os militares visualizaram os suspeitos e deram voz de parada. A dupla não obedeceu à ordem e tentou fugir da abordagem.

Diante dos fatos, na tentativa de se livrar do flagrante, o garupa desceu da moto e jogou um pacote plástico em cima do telhado de uma residência. Apesar disso, o suspeito foi alcançado e submetido à revista pessoal. No procedimento, ele foi flagrado com uma balança de precisão escondida na cintura.

Após a prisão, os policiais recuperaram o pacote dispensado pelo suspeito e constataram que a embalagem continha uma quantidade relevante de maconha.

O condutor da motocicleta abandonou o veículo e fugiu para dentro de uma mata extensa com destino ignorado.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Estância, para o prosseguimento das investigações.