A retomada do complexo de petróleo e gás de Carmópolis foi concluída na última terça-feira, 20. A aquisição dos ativos da Petrobras nos campos onshore do estado pela Carmo Energy vai gerar cerca de 2.800 empregos diretos.

De acordo com o governador Belivaldo Chagas, a multinacional pretende investir mais de R$ 800 milhões nos próximos 10 anos, inaugurando uma nova era no setor, com potencial para gerar milhares de empregos diretos e indiretos, além de pagar royalties para estados e municípios .

As operações do Complexo Carmópolis incluem 11 campos terrestres e infraestrutura de processamento, escoamento, armazenamento e transporte de óleo e gás, além do Complexo Atalaia e Bonsucesso-Atalaia.