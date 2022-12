O fim do ano de 2022 tem mantido a tendência de queda na incidência de roubos ao transporte coletivo da capital e Região Metropolitana. Os dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) indicam queda de 95,66% em comparação entre o período que compreende janeiro a novembro de 2016 e o mesmo período de 2022.

Conforme os dados do Setransp, enquanto que no período que compreendeu os meses de janeiro a novembro de 2016 ocorreram 1.521 casos de roubo ao transporte coletivo, no mesmo período de 2022 esse número foi de 66 ocorrências.

Em 2022, de janeiro a novembro, os meses que mais apresentaram casos foram março e junho, com 13 ocorrências desse tipo em cada mês. Já os meses com menos ocorrências foram os de maio, outubro e novembro, com dois casos em cada mês.

A redução na incidência de roubos ao transporte coletivo é fruto do comprometimento do Setransp com as recomendações feitas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Com essa orientação seguida pelo Setransp, as câmeras de segurança foram melhoradas e as imagens geradas por esses equipamentos são rapidamente encaminhadas à SSP para que haja o célere acionamento das polícias Civil e Militar.