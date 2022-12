A partir das 16 horas desta segunda-feira, 2 de dezembro, a seleção brasileira entra em campo para mais uma partida pela Copa 2022. Engrossando a torcida pelo hexacampeonato, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju operam em horário especial e exibem o jogo entre Brasil e Coreia do Sul em telões e TVs instalados nas praças de alimentação. Os empreendimentos estarão abertos das 9h às 22h, mas as lojas e quiosques darão uma pausa nas atividades das 15h30 às 18h30. As praças de alimentação funcionarão normalmente e o público terá a oportunidade de curtir as emoções da Copa e aproveitar ofertas exclusivas de petiscos, bebidas e comidinhas deliciosas.

No Shopping Jardins, por exemplo, o Kit Delícia com seis salgados da Casa Alemã estará com o valor de R$15 e a batata frita no Grelhados por R$10, dentre outras ofertas. As promoções serão válidas durante o jogo do Brasil, das 16h às 18h.

Já no RioMar Aracaju, o combo Espetinho + copo de chope do restaurante La Brasa estará com preço especial de R$ 14,99durante a partida. Os torcedores também poderão desfrutar das opções encontradas no Clube do Fogo, que reúne 10 estações com os mais variados cortes preparados em diferentes técnicas de churrasco, cerveja gelada, espaço kids e telão com transmissão ao vivo. O Clube do Fogo fica na área externa do RioMar, em frente ao estacionamento coberto.

Atendimento online

As entregas das plataformas digitais de compras RioMar Aracaju Online e Shopping Jardins Online seguem os horários das lojas físicas, com algumas operações de alimentação funcionando normalmente.

Via JCPM