Na noite desta terça-feira (27), o integrante do grupo criminoso “Tiago Godinho” foi executado a vários tiros no bairro São Carlos. O homem foi identificado como suspeito de estar envolvido no assassinato de um empresário e outro opositor em uma festa comemorativa da eleição na mesma região.

A vítima estava em um ponto de venda de drogas quando dois homens armados se aproximaram e trocaram tiros, segundo a Polícia Militar. Ele tentou fugir, caiu em frente à casa da namorada e morreu no pronto-socorro (Huse).

O corpo foi levado pelo médico legista. As equipes realizaram diligências para localizar os autores do crime, mas não conseguiram. Informações relacionadas ao caso podem ser encaminhadas pelo disque Denúncia (181).