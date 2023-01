Uma ação conjunta entre a Delegacia Especial de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama), 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM) e Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) resultou no resgate de três cavalos e de dois cães que eram mantidos em situação de maus-tratos na região conhecida como “Suvaco da Gata“, no Bairro Santa Maria, na Zona Sul de Aracaju. A ação ocorreu na tarde dessa terça-feira (10).

De acordo com as informações policiais, a Depama recebeu denúncias de possíveis maus-tratos na região. Diante da comunicação, a unidade policial acionou o 1º BPM e a Emsurb, por meio do Centro de Apreensões da Prefeitura de Aracaju.

Na ação conjunta, foram resgatados três equinos, que foram conduzidos ao Centro, e dois cães. Porém, um dos cachorros não resistiu à situação em que estava e morreu. O outro cão foi levado à sede da Depama.

A Polícia Civil orienta que denúncias sobre crimes contra os animais sejam encaminhadas à Depama por meio do WhatsApp (79) 98819-4576 e do telefone (79) 3251-1975. O Disque-Denúncia também recebe informações sobre crimes que têm os animais como vítimas por meio do telefone 181.