Uma prisão em flagrante por roubo foi feita pela Polícia Militar a partir do videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). As câmeras flagraram o momento em que a vítima caminhava pela área de quiosques do Terminal Rodoviário Luiz Garcia, no Centro de Aracaju, quando foi agredida e teve a mochila levada pelo autor do crime. A ação ocorreu no último dia 8.

De acordo com as informações policiais, era por volta das 6h19 da manhã. Os operadores do videomonitoramento do Ciosp perceberam a movimentação suspeita de um homem na região do terminal rodoviário e iniciaram o acompanhamento do suspeito, flagrando o momento exato em que a vítima caminha pela área dos quiosques e é agredida com um chute nas costas pelo autor do crime.

Após o fato, as câmeras ainda flagram o momento em que o suspeito saiu caminhando tranquilamente com a mochila da vítima. Porém, os operadores do videomonitoramento do Ciop já haviam acionado a equipe da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) que estava mais próxima do local do fato.

Os policiais foram ao local e interceptaram o homem já na área do terminal de ônibus urbano anexo à rodoviária. O autor do crime foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado.