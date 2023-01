O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) foi acionado na manhã desta quinta-feira (19) para uma ocorrência de um veículo que invadiu uma loja de conveniência na avenida Melício Machado, zona de expansão de Aracaju.

“Segundo as informações que recebemos no local, a condutora ia abastecer e antes mesmo do desligamento do veículo teria tido uma convulsão. Ela perdeu a direção do carro, que invadiu a loja, atingindo duas pessoas”, afirmou o sargento Marcos Aurélio.

Segundo ele, o acionamento do Corpo de Bombeiros foi feito por volta das 7h30. A guarnição do 2º Subgrupamento Bombeiro Militar (SGBM), que fica na Orla da Atalaia, foi encaminhada para atender a ocorrência. “Fizemos o isolamento do local, além do desligamento da rede elétrica e da bateria do veículo.

Além disso, orientamos o responsável sobre os procedimentos a serem adotados. As vítimas do acidente foram atendidas pelo Samu”, concluiu.

Fonte: Ascom CBM

Foto: Sargento Marcos Aurélio