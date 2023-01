O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) atuou, na madrugada desta terça-feira (17), no combate a um incêndio em residência que resultou na morte de duas crianças. A ocorrência aconteceu no conjunto João Alves, município de Nossa Senhora do Socorro. O acionamento da corporação aconteceu por volta da meia-noite.

“As guarnições do quartel de Nossa Senhora do Socorro foram as primeiras a chegar ao local e realizaram o controle das chamas, recebendo em seguida apoio da guarnição do Quartel Central. As crianças foram encontradas sem vida no canto do quarto. As chamas ficaram restritas ao cômodo, mas todo ele foi atingido”, afirmou o tenente Roberto Mesquita, que comandou o atendimento à ocorrência.

Outros órgãos também atuaram no atendimento à ocorrência. “Solicitamos o apoio da Polícia Militar e preservamos o local até a chegada da criminalística, que realizou todos os procedimentos necessários. Auxiliamos também o Instituto Médico Legal (IML) na retirada das vítimas”, apontou o bombeiro.

Segundo o tenente, quando as primeiras guarnições chegaram no local da ocorrência encontraram a mãe das crianças fora da casa. “Ela foi atendida pelos nossos socorristas na Unidade de Resgate e em seguida foi conduzida ao hospital em uma viatura do Samu”, apontou o tenente.

O bombeiro afirmou ainda que vizinhos que estavam no local no atendimento da ocorrência informaram que a residência estava sem energia no momento do incêndio. “A informação que tivemos é de que a energia havia sido cortada. Além disso, foram encontrados na sala um pacote de velas e fósforo”, disse.

Segundo o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Jairo Cruz, militares da corporação vão iniciar ainda na manhã desta terça-feira o trabalho de perícia no local. “O resultado da perícia visando identificar as causas do incêndio tem prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. No entanto, pode ser divulgado antes, dependendo do tempo necessário para a conclusão por parte dos peritos”, concluiu.

Fonte: CBMSE