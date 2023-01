A condenação do ex-diretor do restaurante popular é resultado do trabalho da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav). Preso em maio do ano passado, ele foi condenado a oito anos de prisão pela Justiça. O então diretor foi indiciado pela delegacia especializada vinculada ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) por pornografia infantil, na Operação Compartilhamento.

Segundo o levantamento do DAGV, esse é apenas um dos 149 inquéritos policiais instaurados pela Deacav e que foram remetidos pela à Justiça em 2022. A condenação do ex-diretor foi possível a partir do trabalho de campo desenvolvido pelo Departamento, a partir de informações da polícia de Minas Gerais.



Também durante o ano passado, foram registrados 1.323 boletins de ocorrência por crimes contra crianças e adolescentes. A unidade também instaurou 247 inquéritos policiais em 2022. Já no que se refere às prisões, no período ocorreram cinco detenções em flagrante e houve o cumprimento de 33 mandados de prisão.

Desses mandados de prisão cumpridos pela unidade, também está o que foi emitido pela Justiça no âmbito da investigação de um estupro na Orla de Atalaia. A partir da investigação da Deacav, com a realização de exame de DNA pela perícia, foram presos dois adultos e um adolescente foi apreendido no caso.

No que se refere à prevenção, a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima solicitou 80 medidas protetivas e cautelares junto à Justiça. A delegada Josefa Valéria ressaltou que esses números representam o comprometimento do DAGV com o enfrentamento aos crimes contra os grupos vulneráveis.

“O trabalho do DAGV vem dando resultado. É muito importante a divulgação desses dados para que a população sinta confiança no trabalho da polícia, sinta a confiança de que terá o acolhimento e a proteção necessária, saindo daquele ciclo de violência”, pontuou a delegada Josefa Valéria.