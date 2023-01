O Departamento de Narcóticos (Denarc) prendeu um suspeito de tráfico de drogas no bairro Inácio Barbosa, na capital, na tarde desta quarta-feira, 11. A ação ocorreu após denúncia anônima e resultou na apreensão de cerca de 66 quilos de produtos utilizados na fabricação de entorpecentes.

Após receber informe sobre uma movimentação suspeita nas imediações de um supermercado situado no bairro Inácio Barbosa, uma equipe do Departamento montou campana e visualizou uma possível entrega de drogas. Imediatamente, um suspeito foi abordado em posse de uma bolsa, contendo uma substância branca semelhante à cocaína.

O rapaz informou que desconhecia o conteúdo do pacote e informou que apenas estava fazendo uma entrega para um homem que residia nas proximidades. Diante do ocorrido, o abordado conduziu todos até o apartamento onde o suposto dono do material estava. No local, foram apreendidos cerca de 66 quilos de tetracaína e cafeína, que são insumos utilizados na fabricação de drogas.

O dono do imóvel confessou a propriedade do material e foi conduzido ao Denarc, onde foi feita a sua prisão em flagrante. O homem, que já tem passagem policial pelo crime de tráfico de drogas, será apresentado em audiência de custódia.