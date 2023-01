Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam três suspeitos em flagrante por tráfico de drogas, nessa quarta-feira (18), no bairro Dezoito do Forte, Zona Norte de Aracaju. Com eles, foram apreendidos uma quantidade de entorpecente preparada para comercialização.

De acordo com informações, a polícia recebeu a denúncia de que uma entrega de drogas aconteceria nas imediações do bairro Dezoito do Forte. Após investigações e campana no local, os agentes conseguiram localizar e identificar três envolvidos.

Durante as abordagens, os policiais apreenderam 2 kg de maconha em tabletes, 11 embalagens de cocaína preparada para comercialização, uma balança de precisão, um veículo automotor que seria utilizado para distribuição da droga, celulares e uma quantia em dinheiro.

O trio, composto por duas mulheres e um homem, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Denarc para as demais medidas cabíveis.