O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou, nesta sexta-feira (13), a identidade do segundo envolvido no crime de latrocínio que vitimou um homem na avenida principal do Mutirão, que fica no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, no dia 17 de dezembro de 2022. Ele foi identificado como Wilton Mota dos Santos.

De acordo com as investigações, a vítima estava em uma bicicleta trafegando pela avenida quando foi abordada por dois homens. Com violência, eles levaram a pochete que continha pertences da vítima. Após o ato, um dos homens disparou duas vezes contra a vítima, que morreu ainda no local do crime.

Após diligências investigatórias, o DHPP identificou os dois suspeitos do crime. Com a identificação, a unidade policial solicitou as prisões dos investigados. O primeiro foi preso no dia 31 de dezembro, por policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM). Porém o autor dos disparos continua foragido.

A Polícia Civil solicita que informações sobre a localização de Wilton Mota dos Santos sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.