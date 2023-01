Nesta sexta-feira (6), policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Cesar Alves dos Santos. Ele foi identificado como autor do homicídio do cantor de arrocha ”Johnny Chefinho”, que morreu vítima de disparos de arma de fogo. Ele foi preso na rua Boquim, no Centro de Aracaju.

O crime ocorreu em fevereiro de 2020, na Rua Presidente Jânio Quadros, bairro Olaria, em Aracaju. De acordo com o delegado Marcelo Cardoso, a vítima tinha sido namorado da companheira do autor do crime na época da morte.

“A vitima estava caminhando quando foi atingida por disparos de arma de fogo. Ainda no local de crime, surgiram as primeiras notícias de que Cesar era o autor dos disparos. Mas como ele era bastante temido, as pessoas se recusaram a formalizar o testemunho”, revelou.

Dois dias após o fato, ele se apresentou na delegacia e negou o fato. “Mas com a aquisição de provas técnicas nós conseguimos derrubar essa versão e conseguimos colocá-lo ele na cena do crime e determinando sua rota de fuga. Ele fugiu para Alagoas”, detalhou o delegado.

Ainda conforme as informações do DHPP, o autor do crime chegou a ser preso em Caetité, interior da Bahia – no mês de setembro de 2020 -, com cerca de 90 kg de pasta base de cocaína, e depois ganhou liberdade concedida pela Justiça.

Diante dos fatos, após recurso do Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) expediu mandado de prisão preventiva contra o investigado. Ele já encontra-se à disposição da Justiça.