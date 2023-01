O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou o homicídio que vitimou um homem de 18 anos e que ocorreu no dia 25 de novembro de 2022, no conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. O investigado pelo crime foi preso nessa quarta-feira (25).

De acordo com as investigações, o jovem estava na quadra de um colégio, onde costumava frequentar para encontrar-se com amigos, quando o investigado chegou ao local e, de posse de uma arma de fogo, fez vários disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Após diligências investigatórias, o DHPP identificou o suspeito do crime e solicitou sua prisão, que foi autorizada pela Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro/SE.

O investigado foi encaminhado para uma delegacia metropolitana da capital, de onde será encaminhado para uma unidade prisional do estado, onde permanecerá à disposição da J