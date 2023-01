Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Jadson Alves dos Santos. Ele é investigado por tentativa de homicídio em outubro de 2022 no povoado Taiçoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (4).

De acordo com as investigações, na data do crime – 30 de outubro de 2022 -, após a vítima ter tido um desentendimento com uma outra pessoa, o investigado apontou uma arma de fogo e a disparou contra a vítima.

A vítima foi socorrida e sobreviveu aos ferimentos. A arma de fogo usada por Jadson foi apreendida logo após o crime, por policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5° BPM), na casa de Jadson, porém ele já havia fugido.

Diante dos fatos, o DHPP representada pela prisão preventiva do suspeito, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida nessa quarta-feira. Ao ser ouvido, Jadson confessou a prática criminosa.

Ele já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).