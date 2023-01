O fato ocorreu no Conjunto João Alves em Nossa Senhora do Socorro já no início da madrugada desta terça-feira, 17.

De acordo com informações, a mãe das crianças conseguiu escapar com vida. Segundo ela, o fornecimento de energia elétrica teria sido cortado por falta de pagamento, para não ficar no escuro, ela utilizou velas para amenizar a escuridão. Isso teria provocado o incêndio.

Segundo relatos, as crianças teriam sido encontradas já sem vida e estavam abraçadas.