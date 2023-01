Equipes do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas em menos de 12 horas, na capital sergipana. As ações do CPME, que seguem as novas diretrizes do Comando Geral da Corporação, resultaram na apreensão de dezenas de porções de crack, cocaína e maconha, além de materiais utilizados para fracionar drogas e dinheiro da comercialização ilegal.

O primeiro caso foi registrado na tarde desse sábado (21), quando os militares flagraram um ex-presidiário, conhecido como “Babau”, com balança digital, vasto material para preparo e embalagem de cocaína, além de embalagens contendo a substância, prontos para serem comercializados.

O segundo suspeito foi preso no período da noite, no Bairro Coroa do Meio, após a intensificação do policiamento visando combater os crimes violentos. Com ele, foi apreendida uma vasta quantidade de entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína.

As duas ocorrências foram registradas na Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom PM