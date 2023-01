Com o videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) prenderam em flagrante um homem que forçou um portão e entrou em um colégio localizado na rua Distrito Federal, no bairro Siqueira Campos, na Zona Oeste de Aracaju. O caso aconteceu na madrugada do dia 2 de janeiro e foi divulgado nesta terça-feira (10).

De acordo com as informações policiais, após o flagrante, os operadores do Ciosp acionaram a equipe da Polícia Militar que estava mais próxima ao local da ocorrência. Os militares foram ao local, pularam o muro, ouviram gritos e identificaram o homem que estava com os objetos utilizados para forçar o portão da unidade de ensino.

Os itens utilizados no crime – um alicate de ferro maciço, uma talhadeira e uma bengala – foram apreendidos. O suspeito foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes junto ao material utilizado na investida criminosa, que também foi apreendido.

Videomonitoramento

O Ciosp conta com câmeras de segurança distribuídas por pontos de grande movimentação de pessoas na capital sergipana. As imagens são acompanhadas em tempo real pelos operadores do Ciosp que, ao flagrarem um delito, acionam a equipe da Polícia Militar mais próxima ao local do fato antes mesmo que haja um chamado ao telefone 190.