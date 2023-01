SEM IDENTIFICAÇÃO Masculino – 15/01/2023 01:08 Morte violenta por arma de fogo AV CARLOS FIRPO – CENTRO Aracaju

SEM IDENTIFICAÇÃO Masculino – 15/01/2023 01:08 Morte violenta por arma de fogo AV CARLOS FIRPO – CENTRO Aracaju

AMILTON NUNES DE OLIVEIRA Masculino 63 14/01/2023 23:50 Outros PAQUE DOS FAROS; NOSSA SENHORA DO SOCORRO Nossa Senhora do Socorro

MANOEL MESSIAS BRITO Masculino 65 14/01/2023 22:29 Morte violenta por arma branca RUA MARIA DOS SANTOS ; LARANJEIRAS Laranjeiras

DANIEL DA SILVA RODRIGUES Masculino 23 14/01/2023 21:39 Acidente de Trânsito HUSE Aracaju

ADRIANO ALVES SANTOS Masculino – 14/01/2023 20:27 Outros FERNANDO COLOR Nossa Senhora do Socorro

GILEILSON ANDRADE DOS SANTOS Masculino 24 14/01/2023 20:26 Morte violenta por arma de fogo Rua Laranjeiras Aracaju

DEUZA DOS SANTOS NASCIMENTO Feminino 66 14/01/2023 13:00 Enforcamento AV JOSE FERREIRA DE LIMA ; SAO DOMINGOS São Domingos

JOSE GERMINO DA COSTA Masculino 52 14/01/2023 13:00 Morte violenta por arma branca RUA MAE CARIRA; BAIRRO CENTRO; CARIRA Carira

JOSÉ EDIVAN BIRIBA DE ANDRADE Masculino 49 16/01/2023 08:11 Acidente de Trânsito POVOADO AGUILHADASRODOVIA ESTADUAL SE 100 Pirambu

SEM IDENTIFICAÇÃO Masculino – 16/01/2023 04:52 Morte violenta por arma de fogo RODOVIA MANOEL VIEIRA DANTAS-SE 339 Capela

KAIO HENRIQUE MELO LIMA Masculino 27 16/01/2023 01:07 Acidente de trânsito (queda de moto) BR 101-KM 48 Estância

JOSE VANIO DOS SANTOS ANDRADE Masculino 54 15/01/2023 18:40 Afogamento Povoado Curituba Canindé de Sao Francisco

MARIA LUCIA OLIVEIRA BELCHIOR Feminino 76 15/01/2023 18:18 Queda da própria altura HOSPITAL DE CIRURGIA Aracaju

AMILKAR DO AMOR CAMPOS Masculino 42 15/01/2023 15:14 Morte violenta por arma de fogo AV C, CONJ JARDIM. Nossa Senhora do Socorro

BRUNO SANTOS DE JESUS Masculino 26 15/01/2023 09:29 Morte violenta por arma de fogo HOSPITAL REGIONAL DE GLORIA Nossa Senhora da Glória

ANTONIO CORREIA DA SILVA Masculino 60 15/01/2023 09:29 Acidente de Trânsito ROD SE 230 Poço Redondo