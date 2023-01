Um homem investigado por estupro de vulnerável no interior sergipano foi preso nessa segunda-feira (16), em Neópolis. Ele também já respondeu por homicídio em Alagoas, onde passou dois anos preso em presídio de segurança máxima de Maceió (AL). A prisão ocorreu em ação conjunta entre as polícias Civil e Militar de Sergipe.

De acordo com o delegado José Accioly, a prisão aconteceu depois que a Delegacia de Neópolis recebeu uma denúncia de que o investigado, também suspeito de roubo de motocicleta, estaria dentro de um ônibus. Diante dessa informação, as polícias iniciaram as buscas e interceptaram o veículo em Japoatã.

O suspeito foi identificado e conduzido à Delegacia de Neópolis, onde foi ouvido e indicou a localização da motocicleta furtada em Penedo. O veículo foi encontrado no povoado Serrão, em Ilha das Flores. A motocicleta foi apreendida e encaminhada à unidade policial, para adoção dos procedimentos cabíveis ao caso.