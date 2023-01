Um fato inusitado ocorreu esta semana na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese): o presidente da Casa, deputado Luciano Bispo (PSD), no intuito de prejudicar, mesmo antes do início, o mandato do deputado eleito Marcos Oliveira (PL), mandou trocar as fechaduras do gabinete do deputado Zezinho Guimarães, também do PL.

“Há um acordo de cavalheiros entre os deputados que estão saindo e os que estão entrando. Dessa forma, Paulo Junior se acertou com Iran Barbosa, Lidiane Lucena conversou com Gracinha e tudo bem. E mesmo que já soubéssemos das perseguições, como foi o caso do gabinete cedido ao deputado Talysson de Valmir, que foi vítima da perseguição pela cor azul, aí da parte da deputada Maria Mendonça, nós conversamos com o deputado Zezinho Guimarães para ficarmos com o gabinete dele e estava tudo certo”, esclareceu Marcos Oliveira em entrevista à Roosevelt Santana, na rádio Princesa do Agreste.

Mas a prática, comum entre uma legislatura e outra, foi vilipendiada pelo atual presidente da Alese, conforme relata Marcos. “Faltando 8 dias para o início do nosso mandato, o deputado Zezinho Guimarães, ainda no exercício do seu mandato, chegou para trabalhar e, ao tentar entrar em seu gabinete, não conseguiu, pois as fechaduras foram trocadas. Fizeram isso com um deputado no exercício do mandato tentando prejudicar um deputado que vai iniciar o seu mandato. Isso é um desrespeito com todo o Parlamento”, se indignou Marcos Oliveira.

“Mas Luciano Bispo não atacou apenas Marcos Oliveira. Ele desrespeitou o povo de Itabaiana, os mais de 18 mil votos que tive no município, pois quando Zezinho, que foi muito homem, disse que não mudaria sua postura e que não se meteria em brigas locais, ouviu de Luciano que ele não aceitaria dar um gabinete daquele para um adversário político. Então deve ter sido isso, pois tive 18 mil votos que foram muito mais votos do que ele teve. Mas isso é uma covardia, um absurdo que atinge o povo de Itabaiana. Quero ver se eu vou ficar sem gabinete. Ele, o todo poderoso Luciano, não pode fazer isso, não!”, analisou Marcos Oliveira.

Por fim, o deputado estadual eleito, que assume no próximo dia 1º de fevereiro, disse que mantém a tranquilidade e a fé de que tudo isso se resolverá. “Teremos um novo presidente na Alese. E eu serei deputado de oposição, mas uma oposição responsável. Tenho certeza que esse novo presidente, que será eleito também no próximo dia 1º, não tomará essas atitudes ditatoriais, de políticos ultrapassados e que perderam o bonde da história”, finalizou o deputado eleito Marcos Oliveira.

