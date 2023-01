O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou o crime de duplo homicídio ocorrido em frente ao Fórum Arthur Oscar de Oliveira Deda, em Nossa Senhora do Socorro. O suspeito de ser mandante do crime foi preso pela Polícia Militar nessa terça-feira (17).

De acordo com as informações da polícia, o crime ocorreu em 10 de novembro de 2022, quando as vítimas teriam sido surpreendidas ao saírem do Fórum para adentrar em um carro de aplicativo. Antes da partida, dois homens interceptaram o veículo, efetuando vários disparos de arma de fogo.

Segundo as investigações, o suspeito de ser o mandante do crime, conhecido como ‘Boi’, teria ordenado a duas pessoas que matassem uma das vítimas, após ele ter sido absolvido no júri em que era acusado de matar o ex-parceiro de Boi, no ano de 2011. Até então, os executores do crime não foram identificados.

Diante dos fatos, o DHPP solicitou a prisão preventiva do suspeito mandante do crime, a qual foi deferida pelo Judiciário. Já nessa terça-feira, a Polícia Militar prendeu em flagrante o suspeito por posse ilegal de arma de fogo, após localizá-lo portando uma pistola calibre 380, a qual foi apreendida.

O suspeito encontra-se preso e à disposição da Justiça. Qualquer informação sobre os executores do crime devem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.