O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) realizou, no final da tarde deste domingo (22), o resgate de um carro que submergiu ao tentar retirar uma lancha do rio vaza-barris no bairro Mosqueiro, na Zona de Expansão de Aracaju.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, após atender o acionamento, os mergulhadores identificaram que não houve vitimas.

”Foram necessários três mergulhos. O primeiro de reconhecimento para verificar a posição do veículo. O segundo foi necessário para desacoplar o veículo da carreta e fazer a sinalização dos dois com cordas e boias na superfície. Por fim, com a chegada do guincho, foi feito o terceiro mergulho para prender os cabos de aço”, afirmou o soldado Victor Costa.