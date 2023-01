Uma operação do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), resultou no cumprimento de quatro mandados de prisão contra um grupo criminoso investigado por diversos roubos de celulares em Aracaju. Na ação policial, que ocorreu na manhã desta sexta-feira (13), foram presos Jair Dorea Soares Junior, 28 anos, Hebert Rosemberg Lavigne Carvalho, 20; Beatriz Loeser Silva Maia, 19; e Clara Mariana Prudente, 20. As prisões ocorreram em Aracaju.

De acordo com o delegado Hilton Duarte, a investigação teve início na Delegacia de Turismo (Detur) e foi encaminhada ao Cope. “Foi identificada uma associação criminosa que era responsável por atrair vendedores de celulares, especialmente de Iphones. Nesse inquérito, investigamos um fato ocorrido em agosto de 2022, em que três celulares Iphones e o aparelho da vítima foram roubados”, iniciou.

Conforme a apuração policial, as mulheres simulavam ser clientes de lojas virtuais revendedoras de aparelhos celulares, marcando encontro com as vítimas, tendo como pretexto a intenção de fechar negócio.

Durante o encontro em via pública, ocorria um assalto, mas o grupo simulava que elas também tinham sido vítimas desse suposto roubo. O objetivo era confundir a vítima. A partir daí, Jair buscava as mulheres no local do fato dizendo que iria a uma delegacia registrar boletim de ocorrência, deixando a vítima sozinha.

Após isso, Hebert encaminhava o celular aos receptadores dos aparelhos. Após as diligências necessárias à apuração do caso, o inquérito foi instaurado, culminando na decretação da prisão dos investigados pelo Poder Judiciário. Após o cumprimento dos mandados de prisão, os investigados estão à disposição da Justiça.